Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни в стране, он принял решение о новом пакете мер по поддержке россиян и экономики на фоне пандемии коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни в стране, он принял решение о новом пакете мер по поддержке россиян и экономики на фоне пандемии коронавируса."Мы с правительством это все подробно проработали", — сказал он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России в понедельник, 11 мая.Так, президент заявил о введении дополнительных выплат для работников социальных учреждений. На три месяца, с 15 апреля по 15 июля, для них будет установлена специальная федеральная доплата.Для врачей, работающих в соцучреждениях, она составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. Если социальные и педагогические работники оказывают непосредственную помощь больным, зараженным коронавирусом, им будет положено по 60 тысяч рублей.Среднему медицинскому и административному персоналу будут выплачивать по 25 тысяч рублей, а если сотрудники работают с заболевшими людьми — по 35 тысяч рублей. Для младшего персонала предусмотрено по 15 и 20 тысяч рублей, для техперсонала — 10 и 15 тысяч рублей соответственно.Путин указал, что обозначенные работники получат выплаты и за уже прошедший апрель.Глава государства также призвал помочь медработникам, обеспечить их всем необходимым и не трепать им нервы, не отнимать их драгоценное время на излишнюю отчетность и лишние проверки. Он поручил правительству принять для этого все необходимые решения.Президент поблагодарил врачей за самоотверженную работу в борьбе с коронавирусом. Он указал, что медики играют решающую роль в спасении жизней людей. Путин также поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником.Прямую трансляцию обращения президента к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в России ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.