Врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина рассказала, как укрепить иммунитет в период эпидемии коронавируса в России. Она назвала продукты, которые помогут сохранить здоровье.

Врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина рассказала, как укрепить иммунитет в период эпидемии коронавируса в России. Она назвала продукты, которые помогут сохранить здоровье.Кремлевский врач отметила, что продукты из этого списка – традиционные для кухни нашей страны. В частности, это квашеная капуста, зелень, печень трески и чайный гриб.Эту пищу Шарошкина назвала суперфудом для нашего здоровья и иммунитета, передает . Так, например квашеная капуста богата витамином С и антиоксидантами. А печень трески содержит витамины D, A, кислоты и медь.Кроме того, к ежедневном рационе в период пандемии коронавируса в России должны присутствовать укроп, петрушка и лук. Зелень можно добавлять в гарниры, салаты и супы.4 Май 2020 в 11:50 PDTЭксперт порекомендовала перед употреблением замачивать зелень в воде на 15 минут и тщательно мыть фрукты и овощи, сообщает телеканал , а также не забывать тщательно мыть фрукты и овощи.О том, как правильно дезинфицировать продукты, особенно в период распространения коронавируса в России, ранее рассказывали и другие специалисты, пишет. В частности, диетолог Маргарита Королева советовала при замачивании зелени стоит добавлять в воду перекись водорода.