Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне. Он предназначен для оценки риска смерти человека, у которого лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне. Он предназначен для оценки риска смерти человека, у которого лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.Учитываются данные последних научных исследований по коронавирусу нового типа и актуальные мировые статистические данные. Для определения вероятности летального исхода достаточно заполнить короткую анкету онлайн.При расчете учитываются возраст, пол и четыре ключевых типа сопутствующих заболеваний: гипертония, диабет, рак, болезни сердца. Калькулятор, по словам его создателей, вычисляет, во сколько раз вероятность смерти человека с данным набором хронических заболеваний выше, чем у людей без этих нагрузок.Оценивается также и вероятность летального исхода среди здоровых людей, передает ТАСС. Например, у человека в возрасте 33 лет без хронических заболеваний риск летального исхода из-за коронавируса составляет 0,02 — 0,03 процента. У 50-летнего мужчины с полным набором указанных хронических заболеваний риск умереть от COVID-19 достигает 6,36 процента, а у женщин с аналогичными показателями он почти вдвое меньше.По словам одного из создателей калькулятора, доктора медицинских наук Петра Бандоша, риск смерти от коронавируса очень сильно зависит от образа жизни и заболеваний, имеющихся у человека. Именно этим и ценен, по его словам, созданный им и его коллегами калькулятор.