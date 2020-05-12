Мадридский Реал собирается проводить оставшиеся матчи текущего сезона чемпионата Испании по футболу на своей тренировочной базе. Такой вариант станет возможным в случае возобновления спортивных соревнований в стране.

Мадридский "Реал" собирается проводить оставшиеся матчи текущего сезона чемпионата Испании по футболу на своей тренировочной базе. Такой вариант станет возможным в случае возобновления спортивных соревнований в стране.Клуб из столицы Испании уже получил разрешение на проведение матчей на арене, которая носит имя Альфредо Ди Стефано и вмещает шесть тысяч человек. Как сообщает As, стадион станет домашним для мадридцев до января 2021 года.Сам стадион уже приведен в полную готовность к принятию матчей — на нем усовершенствовали освещение, установили VAR, и развесили рекламные баннеры. Однако для посещения болельщиков он будет закрыт. В связи с этим владельцам сезонных абонементов обещают компенсировать их стоимость.Напомним, что по последней информации чемпионат Испании планируют возобновить 12 июня.