Анастасия Решетова показала, какой была пять лет назад. В тощей модели просто не узнать цветущую девушку, каковой она является сейчас.

Анастасия Решетова показала, какой была пять лет назад. В тощей модели просто не узнать цветущую девушку, каковой она является сейчас.В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта возлюбленная рэпера Тимати опубликовала красноречивое фото. Сегодня она может похвастаться соблазнительными женственными формами. Но не так давно ее болезненный изможденный вид шокировал поклонников.На снимке у Анастасии Решетовой буквально торчат кости. Ранее она признавалась, что ради фигуры мечты шла на отчаянные меры: садилась на жесткую диету и изнуряла себя тренировками. По словам модели, она была подвержена таким психическим расстройствам, как анорексия и булимия.К счастью, девушка вовремя смогла взять себя в руки и уже через год набрала массу. Звезда больше не думает о радикальном похудении. Она довольна своим весом и фигурой.Напомним, Анастасия Решетова и Тимати осенью прошлого года родителями. У знаменитой пары родился мальчик, которого назвали Ратмиром. Модель часто делится в своем микроблоге умилительными снимками с малышом. Поклонники сходятся во мнении, что мальчик становится все больше походим на папу.