12.05.2020

2020-05-12 18:20:03

Режим полной самоизоляции во Владимирской области сохранится до конца мая

Сегодня, 12 мая глава региона Владимир Сипягин выступил с еще одним обращением к жителям Владимирской области.

"Уважаемые жители Владимирской области!

Вчера Президент России В. В. Путин обратился к народу и озвучил новые меры поддержки гражданам и бизнесу.

Первое – глава государства инициировал выплаты всем семьям с детьми от 3 до 15 лет, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей.

Второе – Президент ввёл новую меру поддержки бизнеса – льготный кредит под 2 процента на выплату зарплаты работникам из пострадавших отраслей.

Третье – Президент России В. В. Путин отменил налоговые выплаты (за исключением НДС) и страховые взносы за второй квартал 2020 года для предприятий из пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Четвёртое – по решению главы государства самозанятые налогоплательщики получат выплаченные в 2019 году деньги обратно.

Президент поручил регионам самостоятельно, исходя из ситуации на местах и рекомендаций специалистов, определять свои режимы снятия, сохранения или усиления ограничений. В соответствии с рекомендациями главного санитарного врача Владимирской области режим полной самоизоляции у нас сохраняется до конца мая. Но это не остановит развития нашей области в такой непростой период. Экономический блок администрации Владимирской области представил свои предложения по постепенному снятию ограничений с экономики. Мы обсудим их с экспертами от бизнес-сообщества и к концу недели представим вам итог. Хочу подчеркнуть, что ряд сфер, которые только будут открываться в других субъектах, у нас работают уже с апреля. Это промышленное и обрабатывающее производства и строительство. 80 процентов экономики области продолжало работать в минувший непростой период. А сегодня мной подписан указ о полном открытии сферы бытовых услуг. Конечно, при условии соблюдения предпринимателями усиленных мер безопасности.

Сектор бытовых услуг не занимает такого большого места в структуре валового регионального продукта, как стройка и обработка, но в нём занята значительная часть малого и среднего бизнеса.

Шестинедельный период самоизоляции показал, что самоизоляция и все другие меры, принимаемые по рекомендации главного санитарного врача, реально работают. Владимирская область находится между двумя крупнейшими очагами распространения заболевания, но нам на сегодняшний день удалось предотвратить развитие критического сценария. И у нас тоже есть жертвы СОVID-19. Хочу выразить искренние соболезнования людям, у которых коронавирус отнял родных и близких. И у нас есть пациенты в тяжёлом состоянии, за жизнь которых сейчас упорно борются медики. Но размах трагедии мог быть намного больше, если бы государством и вами, неравнодушные и ответственные граждане, не были приняты строгие профилактические меры.

Земляки! От всего сердца благодарю вас за сознательность и терпение и очень горжусь вашей твёрдостью и решимостью остановить болезнь. Соблюдая режим самоизоляции, вы дали государству время, чтобы создать базу для лечения заразившихся. К началу эпидемии во Владимирской области не было ни одной специализированной инфекционной больницы. Всего за месяц нами создано 11 инфекционных госпиталей, оснащённых кислородом и аппаратами искусственной вентиляции лёгких. 12-й – на пороге открытия. Объёмы лабораторных исследований на СОVID-19 выросли в разы – с сотни в день в марте до тысячи трёхсот к концу апреля. Врачи успели пройти серьёзную переподготовку для лечения пациентов, заражённых СОVID-19. Наши медики работают, не щадя себя. Низкий им поклон. Это профессионалы с большой буквы. Активно действуют волонтёры. Благодаря поддержке государства и добровольцев самые уязвимые для болезни люди не оставлены один на один с трудностями. Мы с вами все вместе подготовились к тому, чтобы дать отпор вирусу.

Соблюдение всеми жителями мер безопасности даёт нам надежду на постепенное возвращение области к прежней активности. Ещё раз повторю – постепенное. Нельзя перечеркнуть резкими срывами всё, чего мы добились за прошедшие два месяца. Чем ниже будет прирост заболевших, тем быстрее будем снимать ограничения. Мы очень хотим летом запустить экономику по максимуму. Осуществятся ли наши планы, будет зависеть от эпидемической обстановки. А она – следствие соблюдения вами рекомендаций главного санитарного врача и Министерства здравоохранения.

Уважаемые земляки! Ещё раз спасибо за терпение и взаимную поддержку. Желаю вам крепкого здоровья. Это самое главное. Остальное наверстаем. У нас с вами немалый опыт выхода из трудностей и высокий потенциал."