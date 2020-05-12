По решению главы государства период нерабочих дней в России завершается c сегодняшнего дня. В регионах поэтапно начнут отменять ограничения, передает ГТРК Кузбасс.

По решению главы государства период нерабочих дней в России завершается c сегодняшнего дня. В регионах поэтапно начнут отменять ограничения, передает ГТРК "Кузбасс".В Кемеровской области режим повышенной готовности продлится до 17 мая, но при этом утвержден ряд послаблений. Жителям региона разрешат прогулки на набережных, в скверах, парках и аллеях. Исключением станут места отдыха у воды. Кроме того, можно будет заниматься спортом на открытом воздухе. Начиная с сегодняшнего дня в Кузбассе откроются магазины обуви, одежды, электроники и бытовых товаров, расположенные не на территории ТЦ.По информации оперштаба по предотвращению распространения COVID-19, за прошедшие сутки в регионе официально подтверждено 9 новых случаев заражения коронавирусом. 184 пациента продолжают проходить лечение. 78 человек выписаны домой.