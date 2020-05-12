Посольство России в Праге обратилось к чешской стороне за предоставлением полицейской охраны для российского дипломата, которого обвиняют в подготовке покушения на чешских муниципальных политиков.

Посольство России в Праге обратилось к чешской стороне за предоставлением полицейской охраны для российского дипломата, которого обвиняют в подготовке покушения на чешских муниципальных политиков.В заявлении российской дипмиссии, опубликованном в Facebook, указывается, что в отношении ее сотрудника были выдвинуты ложные и бездоказательные обвинения, неоднократно опровергнутые и в Москве, и в Праге. Тем не менее в адрес дипломата уже стали поступать угрозы.Посольство также обратилось в МИД Чехии с просьбой принять меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство российского дипломата.Ранее некоторые чешские издания написали со ссылкой на источники в спецслужбах, что в начале апреля в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом, который вез в багаже яд рицин. Далее мужчина отправился в посольство России, а яд мог предназначаться для отравления муниципальных политиков.Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила ранее, что необоснованное нагнетание ситуации в Чехии не способствует конструктивному диалогу в российско-чешских отношениях, а сами власти республики выдвигают беспочвенные обвинения в отношении сотрудника Россотрудничества в Праге."Эта ситуация является продолжением недружественных акций в дополнение к демонтажу чешскими муниципальными властями памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу", — подчеркнула глава Россотрудничества.