Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России по данным на 12 мая увеличилось до 232 200 человек, сообщает оперативный штаб.

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России по данным на 12 мая увеличилось до 232 200 человек, сообщает оперативный штаб.По этому показателю страна вышла на второе место в мире за весь период пандемии. Лидируют по-прежнему США (1 347 900 зараженных), на третьем месте Испания (227 400), на четвертом — Великобритания (224 300).Прирост новых инфицированных за сутки составил 10 900 человек в 83 регионах. При этом 4 704 новых зараженных (43,1%) не имеют никаких признаков болезни.В Москве число инфицированных увеличилось до 121 301 человека (плюс 5 392 заболевших за сутки).Общее число скончавшихся от коронавируса по всей России составило 2 116 человек, из них 1179 человек умерли в Москве.Полностью выздоровели от новой инфекции уже 43 512 заболевших.