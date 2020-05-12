История похищения семилетней Виктории Смирновой, которую тайком от матери вывез за границу родной отец, уже несколько месяцев заставляет переживать телезрителей. Удалось ли Олесе Смирновой вернуть дочь? В Прямом эфире эксклюзив: уникальное расследование, проведенное редакцией программы в США.

История похищения семилетней Виктории Смирновой, которую тайком от матери вывез из России родной отец, вот уже несколько месяцев заставляет переживать телезрителей по всему миру. Удалось ли Олесе Смирновой вернуть свою дочь? В программе "Прямой эфир с Андреем Малаховым" на телеканале "Россия 1" эксклюзив: уникальное детективное расследование, проведенное редакцией в США.Сразу после того, как съемочная группа "Прямого эфира" разыскала Алексея Смирнова, Олеся получила долгожданную американскую визу и смогла вылететь в США, чтобы сделать все возможное для возвращения ребенка. В обстановке абсолютной тайны женщина приехала в Майами, арендовала машину и пыталась любым способом выйти на контакт с дочерью. Экс-супруг ранее заявил, что добился охранного ордера, запрещающего Олесе приближаться к ребенку менее чем на 100 метров. Поэтому женщина тайком дежурила около школы, где училась Вика, вновь и вновь проезжала мимо дома, где живет ее бывший муж.Олеся была полна решимости не возвращаться в Россию без дочери. Однажды она увидела, как девочка выходит из дома, не сдержалась и окликнула ее. Вика села в машину и Олеся поехала с ней в полицию, чтобы не оказаться нарушительницей запрета. Четыре часа полицейские выясняли, могут ли оставить девочку с матерью, но все же вернули ребенка отцу.Алексей заявлял также, что подал документы на политическое убежище в США, поэтому право на свидания с Викой Олеся должна получить через суд – при условии, что она будет платить алименты. Впрочем, Олеся выяснила, что убежища Алексей не просил и охранного ордера тоже не было.В поездке Смирнову сопровождала ее адвокат Татьяна Бренник, а брат Олеси разыскал в США Джейсона Фергюсона, который ранее работал прокурором штата Джорджия и был готов помочь. Тот сообщил о россиянке и ее проблеме в министерство национальной безопасности США, что сыграло важную роль в деле о похищении.В итоге мать смогла забрать ребенка. Она заверила, что не станет лишать Вику общения с отцом, если та захочет с ним видеться.Можно ли возложить такое решение на плечи семилетней девочки? На какую хитрость пошел Алексей, вывозя дочь из России, чтобы на паспортном контроле подумали, что выезжает полная семья? Какие нормы американского законодательства были против Олеси и в чем ей повезло? Какие юридические ошибки женщины позволили ее мужу украсть ребенка? Ответы – в "Прямом эфире".