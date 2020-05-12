Бездоказательной, чистой провокацией назвала глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова публикации чешских СМИ о том, что исполняющий обязанности руководителя представительства ведомства в Праге якобы привез в Чехию яд рицин.

"Бездоказательной, чистой провокацией" назвала глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова публикации чешских СМИ о том, что исполняющий обязанности руководителя представительства ведомства в Праге якобы привез в Чехию яд рицин."Эта ситуация является продолжением недружественных акций в дополнение к демонтажу чешскими муниципальными властями памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу", — приводит слова Митрофановой ТАСС.Она подчеркнула, что необоснованное нагнетание ситуации не способствует конструктивному диалогу в российско-чешских отношениях.Представителя Россотрудничества в Чехии Митрофанова охарактеризовала как человека, который хорошо относится к этой стране, знает, любит ее, владеет чешским языком.Ранее некоторые чешские издания написали со ссылкой на источники в спецслужбах, что в начале апреля в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом, который вез в багаже рицин. Далее мужчина, отправился в посольство России, а яд мог предназначаться для отравления муниципальных политиков.Чешский премьер Андрей Бабиш в этой связи связи сообщил, что страна не собирается выдворять российского посла.Обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Чехии в настоящее время исполняет Андрей Викторович Кончаков.