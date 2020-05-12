Нерабочий период в России завершается с 12 мая, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации с коронавирусом. Нерабочие дни завершены для всех отраслей экономики, однако борьба с эпидемией продолжится.

Нерабочий период в России завершается с 12 мая, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации с коронавирусом. Нерабочие дни завершены для всех отраслей экономики, однако борьба с эпидемией продолжится.Для людей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, должен сохраняться режим повышенной безопасности. Путин отдельно обратился к пенсионерам и попросил их "еще потерпеть".Он подчеркнул, что "это вопрос жизни", а не пустые слова, и режим ограничений остается, поскольку "мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы огородить вас от угрозы вируса".Путин также сообщил, что подписан указ, который станет правовой основой для продолжения работы по борьбе с коронавирусом. Президент предостерег власти от снятия ограничений "под кальку", поскольку эпидемиологическая обстановка в регионах разная.Выход из режима самоограничений не будет одномоментным, "нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом" и при строгом соблюдении санитарных условий, отметил Путин.