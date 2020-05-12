Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило государственной нефтяной компании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки в дополнение к сокращению, которое было согласовано в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщает Reuters.

Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило государственной нефтяной компании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки в дополнение к сокращению, которое было согласовано в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщает Reuters.В результате общее снижение добычи королевством составит около 4,8 миллиона баррелей в сутки относительно апрельского уровня производства, заявил представитель Министерства энергетики Саудовской Аравии."Таким образом, добыча королевства в июне после целевых и добровольных сокращений составит 7,492 миллиона баррелей в сутки", — уточнил он.В прошлом месяце участники ОПЕК+ согласовали сокращение добычи с 1 мая, чтобы поддержать нефтяной рынок, переживший резкое падение цен на фоне пандемии коронавируса. 23 страны договорились сократить добычу в совокупности на 9,7 миллиона баррелей в сутки.Saudi Aramco, как сообщалось, начала снижать производство нефти в конце апреля, не дожидаясь согласованной даты начала сокращения добычи ОПЕК+.