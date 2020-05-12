Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3% при регистрации сделок в электронном виде. Скидка в размере 0,3% доступна при использовании услуги Электронная регистрация с 12 мая до 30 июня. Максимальная скидка при использовании услуг ДомКлик от Сбербанка составит 0,6%.

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3% при регистрации сделок в электронном виде. Скидка в размере 0,3% доступна при использовании услуги "Электронная регистрация" с 12 мая до 30 июня. Максимальная скидка при использовании услуг "ДомКлик" от Сбербанка составит 0,6%.Спрос на электронную регистрацию ипотеки вырос со времени введения режима самоизоляции на 50%, на электронную регистрацию сделок с недвижимостью без ипотеки — в шесть раз, сообщает Сбербанк.Сбербанк с 6 мая снизил ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5%. Минимальная ставка по жилищному кредиту на первичном рынке составляет 6,2%, на вторичном рынке — 8,1%.