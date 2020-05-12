11 мая телеканале Россия 1 - премьера нового остросюжетного сериала Родительское право. Студентка встречает, как ей кажется, любовь всей своей жизни - сына строительного магната. Но после долгожданной свадьбы и рождения ребенка для героини наступает череда неожиданных тяжелых испытаний.

11 мая телеканале "Россия 1" — премьера нового остросюжетного сериала "Родительское право". Студентка встречает, как ей кажется, любовь всей своей жизни — сына строительного магната. Но после долгожданной свадьбы и рождения ребенка для героини наступает череда неожиданных тяжелых испытаний. Сильные чувства, обман и поиск своего пути — коктейль из этих ингредиентов — в 21:20 на канале "Россия 1".Убийца собственного мужа, готовая на все ради денег, или трудяга, идущая своим путем? Как и ее героиня Лена, актриса Марина Коняшкина за мечтой приехала в столицу. Москва ей верит и благоволит."Я очень люблю этот город, я ему благодарна. Возникают сложности и трудности, но это все преодолимо и очень интересно", — призналась Коняшкина.Провинциальная студентка выходит за сына строительного олигарха, но в одночасье теряет все — ее обвиняют в убийстве и отбирают дочь.Съемки проходили и в настоящей колонии, где приняли актрис за своих."Команда мечты", говорит о группе режиссер Николай Борц: лучший оператор, гримеры, художник, работающий с Голливудом, и четырехлетняя актриса, поражающая коллег.Получится ли у Лены вернуть себе дочь и доброе имя? Первые серии остросюжетной мелодрамы на телеканале "Россия 1" — 11 мая.