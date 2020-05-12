Территория мемориального ансамбля памятников обороны Севастополя в 1854–1855 годах Исторический бульвар будет освобождена от коммерческих объектов. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Средства на приведение в порядок объектов культурного наследия в Севастополе предусмотрят при планирвоании бюджета.

Территория мемориального ансамбля памятников обороны Севастополя в 1854–1855 годах "Исторический бульвар" будет освобождена от коммерческих объектов. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля. Предложения от кабинета министров РФ и правительства Севастополя должны подготовить к апрелю 2021 года.Объект культурного наследия федерального значения "Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854–1855 годах "Исторический бульвар"" расположен над Южной бухтой в центральной части города. Здесь находятся всемирно известная панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", 14 памятников и мемориальных обозначений, которые увековечили героизм защитников Севастополя в годы Крымской войны.Инициатива по освобождению территории несет цель сохранить целостность территории объекта. Средства на реставрацию и модернизацию панорамы первой обороны Севастополя и объекта всемирного наследия "Древний город Херсонес Таврический и его хора" поручено предусмотреть в бюджете на 2021 год и плановый период 2022–23 гг.Также до декабря этого года в Севастополе утвердят границы территорий других объектов культурного наследия в регионе и зоны их охраны. Основной акцент сделают на объекты археологического наследия. Строительство на территории могильника "Бельбек-4" в селе Любимовка Нахимовского района г. Севастополя будет прекращено.Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры и Российское военно-историческое общество помогут правительству Севастополя выявить объекты культурного наследия, провести их экспертную оценку и рассмотреть вопрос о дальнейшей музеефикации.Минобороны поручено рассмотреть возможность передачи Севастополю одного из танков Т-34, возвращенных в Россию из Лаоса в январе 2019 года. Ранее президент одобрил предложение направить легендарные танки времен Великой Отечественной войны Т-34 в города-герои, чтобы эта техника могла участвовать в парадах Победы.