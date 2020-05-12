Умер прославленный мультипликатор, сотрудник киностудии Союзмультфильм Борис Савин. Отмечается, что он ушел из жизни после продолжительной борьбы с болезнью. Коллеги по цеху выразили ..

Умер прославленный мультипликатор, сотрудник киностудии "Союзмультфильм" Борис Савин. Отмечается, что он ушел из жизни после продолжительной борьбы с болезнью.Коллеги по цеху выразили соболезнования близким Савина, пишет . Стоит отметить, что кукольник приложил руку к созданию знаменитого мультфильма "Волшебник Изумрудного города".