Футболисты испанского футбольного клуба Сельта впервые после паузы, связанной с пандемией, собрались в тренировочном центре. В числе прочих на базу прибыл и российский нападающий Федор Смолов.

Футболисты испанского футбольного клуба "Сельта" впервые после паузы, связанной с пандемией, собрались в тренировочном центре. В числе прочих на базу прибыл и российский нападающий Федор Смолов.Ожидалось, что 30-летний футболист приступит к занятиям только по истечении 14-дневного карантина, отсчет которого начался пятого мая, когда он вернулся из России. Почти сразу же он сдал анализы на коронавирус. Однако уже в понедельник, 11 мая он был замечен среди тех, кто также приехал на командный сбор.Smolov en su entrada a A Madroa dijo en perfecto castellano sentirse "muy bien" #Celta @desmarquecelta pic.twitter.com/0HTFLHdS0I— Alberto Bravo (@ABravoCameselle) May 11, 2020Известно, что тренировки будут проходить согласно требованиям безопасности: команда будет разделена на небольшие группы по 5-6 игроков, каждый из которых будет облачен в перчатки и маски.