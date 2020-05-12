Журналист тюменского издания 72.RU снял на видео пожар в автомастерской и спасение автомобиля из пылающего ангара, а затем подвергся нападению сотрудников сервиса.

Журналист тюменского издания 72.RU снял на видео пожар в автомастерской и спасение автомобиля из пылающего ангара — сотрудники сервиса успели выкатить горящую машину из объятого огнем строения.Работник прессы также успел снять тушение пожара, после чего к нему подошли, предположительно, работники сервиса и напали на него."Я поставил штатив и снимал пожар на телефон. Подбежала женщина, с ней два или три человека. Они начали забирать у меня телефон, сломали штатив, повалили меня на землю", — рассказал журналист Семен Громов.Ангар сгорел, однако пожарным удалось локализовать огонь и не допустить его дальнейшее распространение. В результате никто не пострадал.Редакция 72.RU, в свою очередь, по факту нападения обратилась в полицию.