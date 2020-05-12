Из кармана переднего сиденья автомобиля был изъят сверток с веществом неизвестного происхождения, массой 99,26 грамма...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве задержали подозреваемого в хранении наркотического средства - мефедрона.Сотрудниками ГИБДД на Зеленоградской улице для проверки документов был остановлен автомобиль такси, в котором на заднем сиденье находились пассажиры. При проверке документов один их них,18-летний молодой человек, стал заметно нервничать.При осмотре места происшествия из кармана переднего сиденья автомобиля был изъят сверток с веществом неизвестного происхождения, массой 99,26 грамма. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством — мефедроном.По данному факту следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29