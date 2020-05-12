В ходе осмотра места проживания злоумышленника обнаружены и изъяты свертки массой около 700 граммов с неизвестным веществом...

«Сотрудники УУП ОМВД России по району Богородское задержали 25-летнего подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – героина», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.На Бойцовской улице участковые уполномоченные полиции обратились к гражданину для проверки документов. Мужчина заметно нервничал, поэтому было принято решение провести его личный досмотр. В результате у него были обнаружены и изъяты 13 свертков массой 30 граммов с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию части изъятого материал в свертках содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Также был произведен осмотр места проживания задержанного на Гражданской улице, в ходе которого обнаружены и изъяты свертки массой около 700 граммов с неизвестным веществом. Проведенное исследование части изъятого также показало наличие в его составе героина.Установлено, что злоумышленник ранее незаконно приобрел вышеуказанное наркотическое средство с целью последующего сбыта.Следствием ОМВД России по району Богородский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73