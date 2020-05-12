Угрожая предметами, похожими на нож, злоумышленники похитили денежные средства, мобильные телефоны, после чего скрылись...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве, ОУР ОМВД по району Северное Измайлово и сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении на Щелковском шоссе. По словам заявительницы, в ее съемную квартиру вошли трое неизвестных. Угрожая предметами, похожими на нож, злоумышленники похитили денежные средства, мобильные телефоны, после чего скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались трое молодых людей в возрасте 22 лет. Двое из них – жители одного из российских регионов, а третий – уроженец ближнего зарубежья. Часть похищенного изъята.По данному факту следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73