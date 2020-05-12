На основных мировых рынках большой кроссовер Hignlander нового поколения продается уже второй год, но уже совсем скоро новинка стартует и в России. Благо, что Toyota сертификация была пройдена еще в марте.

На основных мировых рынках большой кроссовер Highlander нового поколения продается уже второй год, но уже совсем скоро новинка стартует и в России. Благо, что Toyota сертификация была пройдена еще в марте.Как уже было ранее ясно из Одобрения типа, в России новый Highlander четвертого поколения будет представлен с тем же атмосферным двигателем 3,5 л V6, что и сейчас. Он развивает удобные в плане налогов 249 л.с. (356 Нм) и сочетается с 8-ступенчатым автоматом. Привод - исключительно полный.Более мощный и современный 299-сильный агрегат, который применяется для новых "Хайлэндеров" в США, у нас решено не использовать исходя из экономических соображений. Не увидим мы и гибридную версию, которая будет продаваться в Европе.Еще одно любопытное отличие от российских Toyota Highlander и американских - это 7-местная компоновка салона (2-3-2), в то время как в США доступен 8-местный вариант (2-3-3). К тому же кроссоверы для России оказались чуть длиннее - 4 966 мм вместо исходных 4 950 мм. Видимо, у нас используются бамперы иной формы, отвечающие европейским требованиям по безопасности.После переезда на платформу TNGA, новому Highlander растянули на 60 мм колесную базу и сделали кузов на 40 мм ниже, попутно перенеся электроусилитель руля на рулевую рейку, чтобы сделать салон просторнее. Также вслед за новой Toyota RAV4 и новый Highlander получил полный привод Dynamic Torque Vectoring AWD свекторным распределением тяги на задней оси за счет подтормаживания колес.В России новый Highlander будет оснащаться 8 подушками безопаности получит пакет систем активной безопасности Toyota Safety System 2.0 с системами предупреждения об угрозе фронтального столкновения PCS и распознавания дорожных знаков RSA, а также адаптивным круиз-контролем, который позволяет замедляться вплоть до полной остановки и возобновлять движение, и поддерживает скорость, указанную на дорожных знаках. Кроме того, в TSS 2.0 входят автомат переключения дальнего света на ближний и контроль усталости водителя.В оснащение также войдут светодиодная передняя и задняя оптика и противотуманные фары, 20-дюймовые колеса, панорамная крыша с электроприводом, семидюймовая цветная "приборка", медиасистема CY'19 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей на лобовое стекло, аудиосистема JBL с 11 колонками и пакет "Зимний комфорт" и т.д.Toyota сообщает, что новый Highlander представят в России летом. Цены и комплектации сообщат позже. Прежний Highlander сейчас стоит в России от 3 577 000 рублей.