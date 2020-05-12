Брифинг американского президента завершился ссорой с журналистами - Дональду Трампу не понравились вопросы на тему коронавируса. Президент США вновь обвинил в пандемии Китай и рассказал, почему маски в Белом доме не нужны. Тем временем власти Нью-Йорка высказали опасения за детей и подростков, у которых наблюдают новые симптомы, возможно, связанные с вирусом.

Брифинг американского президента завершился ссорой с журналистами — Дональду Трампу не понравились вопросы на тему коронавируса. Президент США вновь обвинил в пандемии Китай и рассказал, почему маски в Белом доме не нужны. Тем временем власти Нью-Йорка высказали опасения за детей и подростков, у которых наблюдают новые симптомы, возможно, связанные с вирусом.Брифинги на тему коронавируса Дональд Трамп не проводил уже две недели. В конце апреля он заявил, что они не стоят затраченных усилий, а советники и вовсе паниковали: эти встречи с журналистами плохо сказываются на предвыборных рейтингах, однако Трамп все же решил их возобновить, сделать регулярными, но уже не ежедневными.И первый же после перерыва брифинг завершился перепалкой. Трампа оскорбил вопрос сотрудницы телеканала "Си-би-эс". Она спросила, зачем президент США постоянно делает акцент на соперничестве с другими странами по числу проведенных тестов вместо того, чтобы обратить внимание на высокую смертность от коронавируса в других Штатах."Люди умирают во всем мире. Возможно, этот вопрос вам следует задать Китаю. Не спрашивайте меня, спросите Китай. Можете получить у них очень необычный ответ", — сказал президент США.Теперь уже возмутилась журналистка. Она спросила, почему это Трамп сказал про Китай именно ей – девушке азиатского происхождения. На это американский лидер ответил так: реплика адресована всем, кто задает гадкие вопросы, и передал слово сотруднице "Си-эн-эн". Но она решила дать договорить коллеге, и тут Трамп окончательно потерял терпение.Трамп: "Следующий, пожалуйста".Журналистка: "У меня есть вопросы".Трамп: "Следующий".Журналистка: "Но вы же дали слово мне".Трамп: "Да, и вы этим не воспользовались. Следующий!"Журналистка: "Но она не договорила".Трамп: "Ладно, леди и джентльмены, всем большое спасибо".До этой перепалки Трамп успел ответить на ряд других вопросов, в том числе: почему он не требует, чтобы все в Белом доме носили маски? По словам президента, он просто держит всех на расстоянии от себя. Говорил Трамп и о Китае уже в контексте затяжной торговой войны. Заявил, что в новых переговорах не заинтересован, обсуждать условия сделки не намерен, поскольку зол на Пекин."Мы подписали сделку. Они хотели бы пересмотреть ее, чтобы сделать условия лучше для себя, но меня это не интересует. Я недоволен Китаем. Они должны были остановить коронавирус в самом зародыше", — заявил Дональд Трамп.Поддержал риторику Трампа и глава Национального совета по торговле при Белом доме. Он заявил, что власти Китая нанесли миру серьезный ущерб и должны понести ответственность."Пекин не принял достаточных мер для ограничения поездок инфицированных граждан в другие страны. Они запретили рейсы из Уханя в Пекин и Шанхай, но почему-то их вполне можно было осуществлять в Милан и Нью-Йорк. Сотни тысяч китайцев широко распространили вирус, что создало условия для начала пандемии", — заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.Тем временем власти нескольких американских штатов задумались, стоит ли уже приступать к снятию ограничительных мер. В последнее время у несовершеннолетних пациентов стали выявлять новые воспалительные симптомы, которые, как полагают медики, вызваны коронавирусом, и это лишь усиливает паническое настроение в Штатах."Мы все еще не до конца знаем, как коронавирус влияет на детей. И с точки зрения профилактики важно, чтобы семьи как можно дольше оставались дома. Когда они выходят на улицу, они обязательно должны использовать маски для лица. Особенно дети", — говорит мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.Абсолютно не боятся коронавируса в США заключенные в округе Лос-Анджелес. Они специально пытались заразиться, чтобы досрочно выйти из тюрьмы. В руки журналистов попала видеозапись, где десятки человек пьют воду из одной бутылки и по очереди надевают одну и ту же маску. В результате уже у двух десятков человек подтвердили коронавирус.Не страшны запреты и для корпорации "Тесла". Глава компании Илон Маск пошел на открытое противостояние с властями Калифорнии и публично заявил, что вопреки всему открывает свой завод в этом штате и даже обратился с воззванием: если из-за этого кого-то придут арестовывать, пусть забирают его одного.