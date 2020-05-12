Для турецких автомобильных перевозчиков, которые въезжают в Россию, могут быть введены ограничения, если Турция в течение дня 11 мая не снимет ограничения в отношении российских перевозчиков, которые действуют с 27 апреля.

Для турецких автомобильных перевозчиков, которые въезжают в Россию, могут быть введены ограничения, если Турция в течение дня 11 мая не снимет ограничения в отношении российских перевозчиков, которые действуют с 27 апреля.Как пояснили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, после 27 апреля водителям иностранных грузовиков разрешили въезд в Турцию только после подписания обязательства покинуть территорию страны в течение 72 часов.Однако этого времени не хватает, чтобы разгрузиться, загрузить новые товары и пройти таможенное оформление в Турции. По мнению руководства ассоциации, турецкая сторона своими действиями "выдавливает" с турецкого рынка иностранных, в том числе российских, перевозчиков.В Минтрансе РФ по этому поводу заявили, что, если ограничения в Турции не будут сняты, Россия введет "зеркальные меры" для турецких перевозчиков с 23 часов 11 мая.Между тем турецкая сторона уже сообщила о планах снять все ограничения для российских грузоперевозчиков в ближайшее время, пишет ТАСС.