Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале Россия 24.

Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".Как только появится тенденция к снижению заболеваемости, регионы постепенно начнут снимать ограничения. И тогда россияне смогут поехать на курорты Крыма, Северного Кавказа, Краснодарского края.Чернышенко порекомендовал носить маски и перчатки в транспорте, по возможности работать удаленно и соблюдать режим самоизоляции согласно предписаниям властей.Чиновник согласился с тем, что туризм от пандемии пострадал сильнее всего. Но пандемия даст стимул к развитию внутреннего туризма. Во-первых, подросла внутренняя инфраструктура, во-вторых, приняты меры безопасности — все это должно склонить россиян к выбору российских курортов.