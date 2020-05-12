Архимандрит Илиан (Племенюк), насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, скончался 11 мая после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

Архимандрит Илиан (Племенюк), насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, скончался 11 мая после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса в Telegram.Это уже четвертая подтвержденная смерть священнослужителя лавры от осложнений, вызванных COVID-19. Ранее скончались главврач лавры игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин).