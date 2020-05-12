Число жертв коронавируса в мире достигло 286 тысяч 330 человек. За прошедшие сутки скончались 3611 человек. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. Всего в мире насчитывается 4,17 миллиона случаев заражения COVID-19.

Число жертв коронавируса в мире достигло 286 тысяч 330 человек. За прошедшие сутки скончались 3611 человек. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.Всего в мире насчитывается 4 миллиона 177 тысяч 584 подтвержденных случая заражения COVID-19, за сутки коронавирус выявлен у 74 тысяч 629 человек. Излечились более 1 миллиона 456 тысяч человек.На первом месте по заболеваемости находятся США (1,37 миллиона случаев инфицирования, скончались 80,6 тысячи пациентов). Далее идут Испания (более 227 тысяч заражений, 26 тысяч скончавшихся), Великобритания (более 224 тысяч заболевших, 32 тысячи скончались), Италия (219 тысяч инфицированных, более 30 тысяч скончавшихся). Всего в мире коронавирус проник почти в 200 стран.В России, по последним данным оперштаба, выявлено 221 тысяч 344 больных COVID-19, 2009 пациентов умерли. Таким образом, по общему числу инфицированных Россия переместилась с пятого на четвертое место в мире, уточняет "Интерфакс".