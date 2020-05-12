Портал государственных услуг Российской Федерации можно найти по адресу www.gosuslugi.ru...
«Сотрудники УВД по ЦАО напоминают населению о возможности получения государственных услуг через интернет-портал gosuslugi.ru», - сообщила начальник ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Татьяна Дугина.
Подать электронное заявление можно в любое время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, через компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющие доступ к сети Интернет. Для того чтобы получить услугу, достаточно отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через портал Госуслуг. После этого Вы сможете наблюдать за ходом исполнения своего заявления.
С помощью портала Вы сможете:
получить услугу в электронном виде;
получить информацию о государственной или муниципальной услуге, месте получения, стоимости, сроках оказания и образцах документов;
получить информацию о государственных и муниципальных учреждениях.
Преимущества использования портала Госуслуги:
круглосуточная доступность;
быстрота получения услуги;
простота и удобство получения услуги;
получение всеобъемлющей информации по интересующей вас теме;
возможность отслеживать статус поданных запросов;
возможность в любое время обратиться в службу поддержки.
Портал государственных услуг Российской Федерации можно найти по адресу www.gosuslugi.ru.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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