Портал государственных услуг Российской Федерации можно найти по адресу www.gosuslugi.ru...

«Сотрудники УВД по ЦАО напоминают населению о возможности получения государственных услуг через интернет-портал gosuslugi.ru», - сообщила начальник ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Татьяна Дугина.Подать электронное заявление можно в любое время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, через компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющие доступ к сети Интернет. Для того чтобы получить услугу, достаточно отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через портал Госуслуг. После этого Вы сможете наблюдать за ходом исполнения своего заявления.С помощью портала Вы сможете:получить услугу в электронном виде;получить информацию о государственной или муниципальной услуге, месте получения, стоимости, сроках оказания и образцах документов;получить информацию о государственных и муниципальных учреждениях.Преимущества использования портала Госуслуги:круглосуточная доступность;быстрота получения услуги;простота и удобство получения услуги;получение всеобъемлющей информации по интересующей вас теме;возможность отслеживать статус поданных запросов;возможность в любое время обратиться в службу поддержки.Портал государственных услуг Российской Федерации можно найти по адресу www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60