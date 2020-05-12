В Башкирии откроют скверы и парки. Радий Хабиров подписал указ о снятии ряда ограничительных мер. При это уточняется, что режим самоизоляции не отменяется. Об этом сообщает ГТРК Башкортостан со ссылкой на Главу республики.

В Башкирии откроют скверы и парки. Радий Хабиров подписал указ о снятии ряда ограничительных мер. При это уточняется, что режим самоизоляции не отменяется. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на Главу республики."Данный вопрос долго обсуждался. Мы приняли решение открыть все наши набережные, аллеи и парки. Они будут открыты в течение определённого промежутка времени. Его предстоит определить главам муниципалитетов. Они не должны работать вечером", — отметил Радий Хабиров.Также в Башкортостане изменено время "комендантского часа" для детей и пожилых людей. Лицам старше 65 лет необходимо воздержаться от посещения общественных мест с 18:00 до 6:00 утра. Лица младше 17 лет не должны находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 20:00 до 14:00."Мы хотим развести разводим потоки. Однако масочный режим не отменяется", — заявил Радий Хабиров.Напомним, за прошедшие сутки в республике зафиксировано 76 новых случаев COVID-19. В общей сложности в республике этот диагноз подтвержден у 1567 пациентов. Большая часть заболевших находится в Уфе, Стерлитамаке, Белебей и Нефтекамске.