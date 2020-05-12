В Бурятии в зоне подтопления официально оказались около 26 тысяч участков. В случае расположения на них жилых домов, собственников не будут не заставят их сносить, но все же имеется ряд ограничений, передает ГТРК Бурятия.

В Бурятии в зоне подтопления и затопления официально оказалось около 26 тысяч участков. В случае расположения на них жилых домов, собственников не будут не заставят их сносить, но все же имеется ряд ограничений, передает ГТРК "Бурятия".Таким образом, при реконструкции строений должны быть предусмотрены инженерные решения, препятствующие затоплению. Ограничения коснутся и региональных властей: за счет находящихся в таких зонах участков нельзя будет расширять населённые пункты, а также размещать на них кладбища, скотомогильники, свалки и социальные объекты.В Бурятии территории, где есть угроза разлива рек и выхода грунтовых вод, располагаются на берегах Иволги, Уды и Селенги. Информация о них внесена в Единый государственный реестр недвижимости, рассказали в управлении Росреестра.