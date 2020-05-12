12.05.2020

2020-05-12 21:20:03

В Кольчугино провизор подделала диплом о высшем образовании

Кольчугинская межрайонная прокуратура обнаружила поддельный диплом о высшем образовании у заведующей аптекой. Возбуждено уголовное дело.

Выявлено, что лжепровизор при трудоустройстве предъявила в кадровую службу ООО «СодействиеФарм» поддельный диплом о наличии высшего профессионального образования. В адрес исполнительного директора общества внесено представление, в котором поставлен вопрос о расторжении трудового договора с заведующей. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.