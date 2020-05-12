12.05.2020

2020-05-12 12:35:03

В Коврове четырехмесячный ребенок утонул в ванной

В Коврове 4-месячная девочка утонула в ванной. Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, вечером 7 мая мама стала купать новорожденную во взрослой ванной, одев на шею ребенка надувной круг для купания. Ненадолго женщина отвлеклась, а когда повернулась, увидела, что круг слетел с шеи дочки и она находится в воде. Попытки самостоятельно провести реанимационные действия не принесли результата, прибывшие на место сотрудники «скорой помощи» констатировали смерть малышки.

Мама ребенка пояснила, что на надувном круге есть застежки, но она не проверила надежность их крепления. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Потерпевшим по делу признан 25-летний отец погибшей малышки.