На её маму завели уголовное дело

В Коврове четырёхмесячная малышка утонула в ванне. В отношении матери девочки завели уголовное дело.По информации пресс-службы СК РФ по Владимирской области, 7 мая мама купала дочь во взрослой ванне, надев на неё надувной круг. Когда девушка отошла за полотенцем, круг слетел с шеи дочки, и она погрузилась под воду. Достав её из ванны, мама пыталась самостоятельно реанимировать дочь, однако ничего не получилось. Прибывшие по вызову врачи «скорой» помощи констатировали смерть малышки. По словам 21-летней мамы, на надувном круге были застёжки, которые, возможно, отошли. Она не отрицает своей вины в том, что ненадолго оставила погибшую без присмотра.Отец погибшей был признан потерпевшим.