В Магаданской области состоялось заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом передает корреспондент ГТРК Магадан Екатерина Исаева. Одно из новшеств в режиме самоизоляции — разрешены индивидуальные занятия спортом на улице. Фитнес-центры пока останутся закрыты.

В Магаданской области состоялось заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом передает корреспондент ГТРК "Магадан" Екатерина Исаева.Одно из новшеств в режиме самоизоляции — разрешены индивидуальные занятия спортом на улице. Фитнес-центры пока останутся закрыты. По словам губернатора Сергея Носова, в раздевалках и душевых сложно сохранить необходимую дистанцию.Из резервного фонда мэрии уже выделены средства на проведение дополнительных дезинфекционных работ в Магадане. Будут вымыты все детские площадки, уже началась обработка остановок общественного транспорта. Тротуары промоют обычной водой без добавления дезинфицирующих средств, чтобы не навредить зеленым насаждениям.Важный пункт — увеличение объема тестов на COVID-19. Продолжится организация дополнительных коек для пациентов. Уточняется, что в Ольской больнице налаживается обеспечение мест для больных коронавирусом кислородом. В регионе сохранен масочный режим. Необходимыми средствами защиты край обеспечен, уточнили в оперштабе.По последним данным, в области 162 заболевших, причем пятеро — за минувшие сутки. 84 человека выздоровели. Карантин соблюдают 653 жителя, из них 28 помещены в обсерватор, остальные находятся дома. Также сообщается, что сняты карантинные ограничения с артели "Статус".