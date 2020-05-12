Специалисты Яндекс сообщили, что днем 12 мая в Москве индекс самоизоляции достиг рекордно низкой отметки – 2,2 балла. Это означает, что на улицах города много людей. Ранее мэр столицы Сергей ..

Специалисты "Яндекс" сообщили, что днем 12 мая в Москве индекс самоизоляции достиг рекордно низкой отметки – 2,2 балла. Это означает, что на улицах города много людей.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о продлении режима самоизоляции до 31 мая. Со вторника, 12 мая, в общественном транспорте и магазинах москвичи обязаны носить маски и перчатки.