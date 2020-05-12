Преступление было совершено в мае прошлого года.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовных дел в отношении ранее судимых местных жителей 24, 38 и 42-лет. Двоим из них предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный в особо крупном размере), третьему – в совершении преступления, предусмотренного п. «а,в,г,д» ч. 2 ст. 161 (грабеж).16 мая прошлого года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило сообщение от жительницы одного из сел Муромского района о том, что в её дом проникли неизвестные мужчины и, угрожая расправой, похитили имевшиеся наличные деньги и другое имущество, после чего скрылись.По указанному адресу прибыли сотрудники полиции.Потерпевшая пояснила, что в дом ворвались двое мужчин в камуфляжной одежде с масками на голове и, угрожая физической расправой, потребовали выдать имеющиеся денежные средства и драгоценности. Испугавшись, женщина отдала злоумышленниками 30 тысяч рублей, 150 евро, золотые украшения, ноутбук и кредитную банковскую карту с лимитом на 1 млн. рублей. Связав потерпевшую в подвале дома, злоумышленники поспешили скрыться на автомашине ВАЗ-2115, где их ждал третий соучастник преступления. Общий ущерб составил 1 млн. 415 тысяч рублей.После того, как потерпевшая освободилась, она позвонила в полицию и на телефон горячей линии банка для блокировки кредитной карты.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые были установлены и задержаны. В содеянном они сознались. Часть похищенных денег полицейские изъяли.В настоящее время уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.