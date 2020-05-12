В городском округе Одинцово пьяный мужчина разбил лобовые стекла нескольких автомобилей. Хулигана задержали местные жители и передали сотрудникам полиции. В настоящее время специалисты ..

В городском округе Одинцово пьяный мужчина разбил лобовые стекла нескольких автомобилей. Хулигана задержали местные жители и передали сотрудникам полиции.В настоящее время специалисты устанавливают сумму ущерба. Если она составит более пяти тысяч рублей, то будет возбуждено дело по статье "Умышленные уничтожение и повреждение имущества", сообщаетсайт "Подмосковье сегодня"