Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции Абольфаэль Сарлак погиб в Сирии, обстоятельства его смерти не сообщаются.

Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции Абольфаэль Сарлак погиб в Сирии, обстоятельства его смерти не сообщаются.В марте стало известно о гибели иранского офицера Фархада Дабириана, командовавшего частями в Пальмире.Официальная позиция Тегерана гласит, что в Сирии находятся только иранские советники, консультирующие по борьбе с терроризмом, передает РИА Новости.