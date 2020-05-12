Двое молодых людей подозреваются в краже с территории организации.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя города Владимира и 18-летнего жителя города Москва, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).Полицейские установили, что в середине апреля текущего года подозреваемые, сорвав навесной замок, проникли на территорию предприятия, расположенного в одном из сел Собинского района, откуда похитили изделия из металла. Общая сумма причиненного ущерба составила более 95 тысяч рублей. С похищенным злоумышленники скрылись.Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в соседнем селе. Часть похищенного фигуранты успели сдать в пункт приема металла, а вырученные денежные средства потратить на личные нужды, другую часть имущества полицейские изъяли и вернули законному владельцу.Вину в совершении преступления фигуранты признали полностью. Расследование уголовного дела продолжается.