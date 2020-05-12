Более 80 тысяч человек умерли в США вследствие заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

Более 80 тысяч человек умерли в США вследствие заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.По его информации, в США количество случаев заражения превысило 1,34 миллиона человек. 80 087 инфицированных умерли, сообщает ТАСС.Общее количество инфицированных в мире превысило 4 миллиона человек, число погибших приближается к 300 тысячам. В ВОЗ уверены, что вакцина поможет значительно замедлить темпы развития пандемии, но этого недостаточно.Тем временем коронавирус уже пробрался в Белый дом. В середине прошлой недели СМИ сообщили об инфицированном военном из окружения президента, теперь же данные пришли и о подтверждённом COVID-19 у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса.Согласно последнему отчету ВОЗ, в мире разрабатывается более сотни различных вариантов прививки от COVID-19. В лидерах гонки — семь компаний, пока только они сумели добраться до стадии клинических испытаний на людях. Это три китайских производителя, Университет Оксфорда и три американских фирмы. В России разрабатываются сразу 9 вариантов вакцины.По статистике, стадию клинических испытаний успешно проходят менее 15 процентов всех разрабатываемых лекарств.