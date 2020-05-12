Вакцина от коронавируса COVID-19 станет широко доступной не раньше середины 2021 года, считают в правительстве Германии. При этом есть вероятность, что такая вакцина не будет соответствовать всем ожиданиям.

Вакцина от коронавируса COVID-19 станет широко доступной не раньше середины 2021 года, считают в правительстве Германии. Об этом заявила министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек.По ее словам, исследования устроены так, что столь ожидаемый прорыв происходит не всегда. При этом есть вероятность, что вакцина "не будет соответствовать всем ожиданиям": к примеру, будет обеспечивать защиту только от тяжелой формы заболевания, либо эту защиту нужно будет постоянно обновлять.Ранее глава германского Минздрава Йенс Шпан не исключил, что поиск вакцины при неблагоприятном развитии событий займет несколько лет, передает ТАСС.Тем временем после ослабления социальных ограничений заражаемость новым коронавирусом в Германии ускорилась. По сообщению берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха, базовый коэффициент репродукции инфекции превысил критическую отметку в 1 и уже достиг значения в 1,10. Таким образом, каждый инфицированный коронавирусом в среднем заражает более одного здорового человека.Еще несколько дней назад, 7 мая, этот коэффициент репродукции составлял 0,65. Для снижения темпов распространения коронавируса коэффициент репродукции должен быть ниже 1. Его нынешний рост, говорится в докладе Института Коха, требует очень внимательного наблюдения за ситуацией в ближайшие дни.По словам представителя германского Минздрава Ханно Каутца, правительство страны серьезно воспринимает данные о росте коэффициента репродукции нового коронавируса, однако делать из этого вывод о выходе вспышки заболевания из-под контроля нельзя. Сейчас в Германии регистрируется меньше новых случаев, так что возможны статистические колебания, пояснил он. Более точные выводы предполагается сделать, понаблюдав за развитием эпидемии в следующие дни, передает РИА Новости.По данным портала Worldometers, в Германии коронавирусом заразились около 172 тысяч человек, более 145 тысяч уже выздоровели. За последние сутки зарегистрировано 120 новых случаев выросло, всего за время пандемии в стране умерли 7569 человек.