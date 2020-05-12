Игорь Верник поразил поклонников снимком с бывшей женой Марией. Телеведущий решил вспомнить прошлое.

Игорь Верник поразил поклонников снимком с бывшей женой Марией. Телеведущий решил вспомнить прошлое.Актер показал снимок в своем инстаграм-аккаунте. Таким оригинальным образом он поздравил экс-супругу, родившую ему в 1999 году сына Григория, с прошедшим Днем матери.На архивном кадре его избранница находится в ожидании ребенка. Она стоит по пояс обнаженная, прикрыв грудь руками. Игорь Верник же обнимает женщину, положив голову на ее живот. Ведущий отметил, что это фото было сделано за месяц до рождения их наследника.Снимок произвел в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники Игоря Верника были потрясены сходством Григория с матерью. Также потрясение россиян вызвал тот факт, что артист с годами практически не изменился внешне.11 Май 2020 в 1:31 PDTНапомним, ранее Игорь Верник занятной историей из молодости. Оказалось, что три десятилетия назад вместе с труппой музыкантов и танцоров он отправился в Канаду, чтобы сыграть в мюзикле Russian on Broadway. Там с ним случилось недоразумение.Артист рассказал, что то ли продюсер обманул их коллектив, то ли обманули его, но примерно через месяц пребывания в Торонто их всех выселили из гостиницы. Молодые люди оказались на улице в огромном незнакомом городе. К счастью, местные жители приютили русских актеров.