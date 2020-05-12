Facebook и Instagram добавили новые функции, чтобы пользователи могли поддержать местный малый бизнес. А Apple представит свои первые полноразмерные наушники.

Facebook и Instagram добавили новые функции, чтобы пользователи могли поддержать местный малый бизнес. На фотоплатформе появилась вкладка под названием "Бизнес рядом", в которой можно найти объявления от компаний, которые расположены неподалеку от пользователя. В этом же разделе можно будет посмотреть часы работы, условия доставки или сделать заказ.В своем официальном блоге Facebook описывает новую функцию в качестве способа, который поможет пользователям быстрее находить нужные продукты и услуги, а компаниям оставаться открытыми если они в условиях карантина перешли в онлайн-режим. Facebook также добавил в свой мессенджер новый раздел Business Inbox, в нем соцсеть надеется упростить общение предприятий с клиентами, которые могут теперь отправить свои вопросы в чат с официальной страницы компании.Apple представит свои первые полноразмерные наушники и по слухам новинка будет называться AirPods Studio, а не Beats как раньше. Об этом написал аналитик и блогер Джон Проссер. По его данным новинка уже готова и поступит в продажу по цене в $349. Apple с новой гарнитурой выйдет на давно устоявшийся рынок, где есть много сильных игроков.До этого компания Стива Джобса приобрела за $3 млрд компанию Beats by Dre, которая производила средние по качеству наушники, но очень модные благодаря ассоциации с поп-музыкой. Dre под крылом Apple развивался очень вяло, прорыв был совершен беспроводным AirPods, которые вышли под брендом Apple благодаря интеграции с экосистемой компании, специальному чипу, позволяющему бесшовное переключение между разными гаджетами с одним Apple ID. Однако все эти функции в наушниках Beats, компания выпустила три таких модели, похоже не привели к всплеску интереса к ним. Впервые информация о полноразмерных беспроводных наушниках Apple появилась в марте и похоже, что их представят уже 22 июня на всемирной конференции разработчиков, она пройдет в виртуальном режиме в формате видеоконференции.