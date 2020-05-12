Президент России Владимир Путин в обращении к жителям России рассказал о ситуации с пандемией коронавируса. Глава государства заявил, что массовые мероприятия в России пока исключены.

Президент России Владимир Путин в обращении к жителям России рассказал о ситуации с пандемией коронавируса. Глава государства заявил, что массовые мероприятия в России пока исключены.Владимир Путин сказал, что пока в нашей стране исключаются массовые мероприятия. Это связано с эпидемиологической обстановкой в стране. Пока невозможно обеспечить безопасность участников этих мероприятий.Таким образом, спортивные соревнования России до конца месяца вряд ли возобновятся.