12.05.2020

2020-05-12 10:10:04

Во Владимирской области зарегистрирован 61 новый случай коронавируса

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 12 мая 2020 года лабораторно подтвержден 61 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (29 сл. в Гусь-Хрустальном, 8 сл. во Владимире, 7 сл. в Киржачском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Судогодском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Муромском, 2 сл в Суздальском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Камешковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1387 случаев заболевания (266 сл. в г. Петушинском, 257 сл. в г. Владимире, 155 сл. в Гусь-Хрустальном, 138 сл. в Ковровском, 120 сл. о. Муром, 120 сл. в Александровском, 77 сл. в Кольчугинском, 53 сл. в Судогодском, 43 сл. в Собинском, 41 сл. в Юрьев-Польском, 36 сл. в Киржачском, 19 сл. в Суздальском, 18 сл. в Меленках, 17 сл. в Камешково, 16 сл. в Вязниках, 5 сл. в г. Радужном, 4 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Селивановском). Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обращается к гражданам - Вам необходимо соблюдать режим самоизоляции на дому, предусмотренный Указом Президента РФ №206 от 25.03.2020г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»

Уважаемые жители области, в целях сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких, все мы должны быть особо бдительны. От сознательности каждого из нас может зависеть жизнь граждан старшего поколения, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.