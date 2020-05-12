Автор блога Омбудсмен полиции Владимир Воронцов попал в больницу из следственного изолятора. Об этом сообщил адвокат Воронцова Сергей Бадашмин, и в медицинском учреждении подтвердили эту информацию.

Автор блога "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов попал в больницу из следственного изолятора. Об этом сообщил адвокат Воронцова Сергей Бадашмин, и в медицинском учреждении подтвердили эту информацию."Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.Ранее 11 мая в ряде СМИ сообщили, что основатель "Омбудсмена полиции" попал в больницу с приступом холецистита.8 мая Тверской суд Москвы арестовал Воронцова по обвинению в вымогательстве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Его отправили в СИЗО на два месяца.По данным полиции, в октябре 2017 года Воронцов потребовал 300 тысяч рублей у бывшего полицейского, угрожая опубликовать его интимные фото в интернете. Экс-работник правоохранительных органов отказался платить, тогда снимки появились в Сети, в частности, в паблике Воронцова.Если блогера признают виновным по этому делу, ему грозит лишение свободы на 7 лет. Сам он свою вину не признает.По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети — в частности, в паблике Воронцова в соцсети "ВКонтакте", которая насчитывает более 380 тысяч подписчиков.В апреле нынешнего года Воронцова допрашивали по другому делу – о распространении недостоверной информации о коронавирусе. Он проходил в качестве свидетеля, и после беседы со следователем его отпустили.