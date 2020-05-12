Лариса Гузеева высказалась про комика, который сделал десятки юмористических видео и фотожаб с ее участием. Телеведущая сумела задеть Гарика Харламова за живое.

Лариса Гузеева высказалась про комика, который сделал десятки юмористических видео и "фотожаб" с ее участием. Телеведущая сумела задеть Гарика Харламова за живое.Один из поклонников спросил у актрисы в "Инстаграм", как она относится к шоумену. Ведущая программы "Давай поженимся!" Первого канала за словом в карман не полезла и нашла, чем уязвить своего оппонента."У нас обоих лишний вес", – ответила она подписчику. Тем самым Лариса Гузеева попала в самую болезненную точку Гарика Харламова. Но он по достоинству оценил то, как метко приложила его звезда.На своей странице в "Инстаграм" он разместил и вопрос, и ответ, сопроводив множеством смайликов и словами "Браво, Лариса!". Комментаторы согласились с ним и отметили, это лучшее, что можно было сказать.2 Дек 2018 в 7:16 PSTНапомним, Гарик Харламов позволяет себе нападки в адрес Ларисы Гузеевой. Одной из самых смешных его шуток фолловеры сочли то, что к телу ведущей на фото юморист приставил свое лицо.Примечательно, что знаменитость по большей части игнорировала троллинг шоумена. Однажды комик обратился к напрямую – с извинениями. "В общем, Лариса, я извиняюсь, если вы на что-то обиделись. И не было такого желания – обидеть вас. Мы вас очень любим!" – заявлял резидент Comedy Club.