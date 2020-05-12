Ранее ребята приняли участие в конкурсе поделок, организованном региональным УМВД в преддверии 9 мая.

В преддверии Дня Победы УМВД России по Владимирской области был организован конкурс поделок, посвященный теме Великой Отечественной войны. Юные жители 33 региона приняли в нем активное участие. В числе конкурсантов – ребята из МБДОУ «Детский оздоровительно-образовательный центр» студия «Любознайка» из города Владимира. Мальчишки и девчонки сопроводили свою работу видео, на котором прочли стихи о войне.