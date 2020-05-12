В китайском Ухане после полуторамесячного перерыва появились новые больные коронавирусом. Сообщается о шести госпитализированных и 615 бессимптомных, которых врачи держат на контроле.

В китайском Ухане после полуторамесячного перерыва появились новые больные коронавирусом. Сообщается о шести госпитализированных и 615 бессимптомных, которых врачи держат на контроле. Власти не считают ситуацию катастрофической и полагают, что это не вторая волна, а естественный прирост, пока не выработается коллективный иммунитет или не появится вакцина. При этом 12 мая 11-миллионный Ухань начинает ПЦР-тестирование всего населения.А в соседней Южной Корее власти возобновили ограничения и снова закрыли бары и рестораны. После того как мужчина с подтвержденным коронавирусом побывал в ряде ночных клубов Сеула, заразились десятки других посетителей.Так выглядит самый оживленный ночной квартал Сеула сейчас. Там, где еще пару дней назад бурлила жизнь, — опустевшие улицы. Кое-где еще играет музыка, горят неоновые вывески, но двери практически всех баров и клубов закрыты по распоряжению администрации города.Казавшаяся надежной линия обороны против коронавируса, которую власти Южной Кореи выстраивали с конца февраля, дала брешь в ночь на 2 мая. 29-летний житель столичного пригорода побывал в пяти клубах и пабах главного в столице увеселительного района Итхэвон. Число тех, кто заразился именно от него, уже превысило 40 человек."Очаг заражения, который недавно был выявлен в увеселительных заведениях, подтвердил опасения, что даже на этапе стабилизации подобные ситуации могут возникать где угодно и когда угодно, когда речь идет о замкнутом многолюдном пространстве. Еще ничего не закончено. Необходимо сохранять повышенную осторожность до самого конца, мы не должны ослаблять защиту от распространения эпидемии", — заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.В настоящее время все силы брошены на то, чтобы отследить возможные цепочки заражения. Свыше 7 тысяч человек посетили в ту ночь эти пять заведений. Призвав всех добровольно явиться в пункты тестирования на коронавирус и самоизолироваться на 14 дней, власти пытаются выявить каждого до биллингу телефонных звонков и кредитных карт.На стадионе южнокорейского города Чончжу прошел первый после начала пандемии футбольный матч. Став в феврале вторым после Китая очагом взрывного распространения коронавирусной инфекции, Южная Корея сумела быстро наладить эффективную систему массового тестирования и выявления потенциальных носителей.Десятки тысяч были отправлены на карантин, его соблюдение контролируется через мобильные приложения и спутниковую систему GPS. В середине апреля ситуация стабилизировалась настолько, что это позволило провести парламентские выборы с рекордной явкой. К началу мая из 10 тысяч зараженных излечились почти 90%.В том, что все посетители злополучных ночных баров на Итхэвоне будут найдены и протестированы, сомнений практически нет. Людей, которых власти смогли изолировать при первой волне эпидемии, было в десятки раз больше. Гораздо серьезнее другое: до сих пор не ясно, от кого заразился тот самый 29-летний кореец. А без ответа на этот вопрос нет никаких гарантий, что в ближайшее время Южная Корея не столкнется с новой вспышкой заболевания.